SuperJob: Четверть работодателей считают информацию про хобби сотрудников лишней

7 из 10 работодателей высказались «за» пункт с хобби и увлечениями в резюме: 42% интересуются информацией о любых хобби, 28% только теми, что соответствуют специальности и характеру будущей работы.

Каждый четвертый эйчар считает подобную информацию лишней. В практике у 8% работодателей были случаи, когда приходилось отказывать в трудоустройстве из-за увлечений соискателя.

Среди таких увлечений работодатели отмечали экстремальный спорт, компьютерные игры, стрельбу и хобби, которые требовали предоставления долговременного отпуска в определенное время года (яхтинг, исторические реконструкции).

По сравнению с аналогичным исследованием 2015 года, число работодателей, которые считают, что соискателям не следует публиковать в резюме информацию о своих хобби, выросло в 2 раза: с 12 до 25%. В то же время возросло и количество рекрутеров, для которых важно видеть лишь информацию о хобби, которые напрямую связаны со специализацией будущей работы: 22% в 2015 году назад и 28% сегодня.