Новости

В электропоездах на ВСЖД запущена сеть Wi-Fi

15 января 2020

В скорых электропоездах №№ 7101, 7103, 7106 и 7110, курсирующих по маршруту Иркутск – Черемхово – Зима Восточно-Сибирской железной дороги запущена сеть Wi-Fi, состоящая из точек доступа во всех вагонах. Каждая из них автономна и обладает полным функционалом для доступа к выходу в интернет. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Кроме того, существует возможность использования информационно-развлекательного портала. На этом ресурсе сервисная компания предоставляет пассажирам возможность просматривать мультипликационные и художественные фильмы, ролики, тематические программы. Медиапортал работает в офлайн-режиме, то есть на качество просмотра не влияет наличие или отсутствие сигнала сети.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Правительство Медведева ушло в отставку
Экономика перемен в России
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономки
Вакансия премьер-министра РФ появилась на сайте SuperJob
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании