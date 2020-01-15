В электропоездах на ВСЖД запущена сеть Wi-Fi

В скорых электропоездах №№ 7101, 7103, 7106 и 7110, курсирующих по маршруту Иркутск – Черемхово – Зима Восточно-Сибирской железной дороги запущена сеть Wi-Fi, состоящая из точек доступа во всех вагонах. Каждая из них автономна и обладает полным функционалом для доступа к выходу в интернет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, существует возможность использования информационно-развлекательного портала. На этом ресурсе сервисная компания предоставляет пассажирам возможность просматривать мультипликационные и художественные фильмы, ролики, тематические программы. Медиапортал работает в офлайн-режиме, то есть на качество просмотра не влияет наличие или отсутствие сигнала сети.