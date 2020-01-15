Орешкин назвал макроэкономическую политику еврозоны провальной

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что отсутствие единого банковского союза привело к тем экономическим проблемам, которые мы наблюдаем последние 10-20 лет. Сообщают РИА Новости.

"Очевидно, еврозона - это пример провала в макроэкономической политике. Есть институциональные причины для того, чтобы случилось то, что случилось. Потому что даже когда сейчас госпожа Лагард говорит о том, что нужно увеличивать расходы и увеличивать совокупный дефицит бюджетный, вопрос, кто в Европе это должен сделать?", - сказал Орешкин.

Он также отметил, что если у страны нет собственной валюты, она не может проводить собственную экономическую политику. Решения, в каких условиях жить стране, принимаются в другом месте.