Треть россиян хотят, чтобы короткие новогодние каникулы были короче

Каждый второй россиянин (51%) считает, что введение длительных январских каникул — удачное решение, обратного мнения придерживается каждый третий (33%). В 2005 г., сразу после первого опыта длительных новогодних и рождественских каникул, удачной идею считали 36% россиян, а неудачным решением, от которого нужно отказаться впредь, 27%. Об этом сообщает ВЦИОМ.

При этом пятнадцать лет назад была распространена идея о переносе праздничных дней на майские даты: 27% россиян считали удачным увеличение количества выходных в году, но предпочли бы их провести весной, в мае. В 2020 г. эта идея поддержки не получила (в ее пользу высказались только 3% опрошенных). Также 4% россиян сегодня считают, что введение каникул — удачная идея, но количество дней избыточно.

Доли тех, кто считает решение ввести длительные каникулы в январе удачным и неудачным, распределились по социально-демографическим группам следующим образом: сегодня доля тех, кто считает это решение удачным, выше среди молодежи 18-24 лет (75%), 25-34 лет (66%) и среди представителей 35-44-летнего возраста (60%). Напротив, противниками длинных январских каникул являются преимущественного россияне от 60 лет и старше (47%). Россияне, оценивающие свое материальное положение как хорошее, чаще считают данное решение удачным (63%), в то время как те, кто считает свое материальное положение плохим, придеживаются преимущественно обратной точки зрения (46%).