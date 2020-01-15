Инвестиции – главная мишень западных санкций – Александр Разуваев, ИАЦ «Альпари»

Для того, чтобы Россия обогнала среднемировые темпы роста, необходимо запустить новый инвестиционный цикл. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. Ежегодно прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, отмечает Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– Федеральный бюджет должен начать компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от инвестиционных и налоговых вычетов. Фактически инвестиционная активность – это одна из основных целей западных санкций, которые ударили, прежде всего, по импорту технологий и стоимости кредита. В текущем году ключевая ставка ЦБР вероятно будет снижена до 5%. Однако, с импортом технологий и массовым проведением IPO ситуация вряд ли сдвинется с мертвой точки.

Единственное, что реально можно сделать – это увеличение государственных инвестиций за счет накопленных финансовых резервов. Однако, даже в этом случае экономический рост вряд ли превысит 2% годовых.