Рынок и рубль падают, правительство РФ ушло в отставку

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари», говорит, что данного решения ожидали еще в 2018 году, после того как Владимир Путин был переизбран на новый срок. Кабинет Медведева и самого премьера было принято ругать. Однако мы скажем пару добрых слов:

– На долю уходящего кабмина пришлась тяжелая година санкций и обвала цен на нефть. Не без потерь, но Россия устояла. Рубль давно стабилен, индекс Мосбиржи бьет очередные рекорды. Инфляция в годовом выражении составляет 3,5%, ключевая ставка ЦБ РФ – 6,25%. Просто для реализации амбициозных задач, озвученных президентом, нужны новые люди.

Фактически началось формирование правящего класса, который будет управлять Россией после 2024 . Мы не собираемся гадать, кто будет новым премьером, и кто займет новые министерские посты. Нам всегда были симпатичны – глава Банка России Эльвира Набиуллина и глава Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов.

Курс рубля упал после заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 17:15 по московскому времени доллар укрепился на 0,2% до 61,57 рубля, евро — 0,38% до 68,63 рубля. Индекс Московской биржи символически снизился до 3129,44 пункта, индекс РТС - до 1602 пункта на 16:45 по московскому времени. Естественная реакция рынка на неопределенность. Как только появится ясность, рынок отыграет назад.