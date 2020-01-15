54% россиян положительно относятся к отставке правительства РФ - Superjob

54% процентов россиян положительно относятся к отставке Правительства, о которой сообщил Дмитрий Медведев 15 января 2020 года после обращения президента РФ к Федеральному собранию в контексте обозначенного президентом ряда фундаментальных изменений в Конституции России.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у россиян их отношение к данному событию в жизни страны. В опросе приняло участие 1600 экономически активных россиян из всех округов России.

Так, положительно к отставке Правительства относится 54% россиян. 25% восприняли отставку нейтрально, 16% затруднились ответить. Негативно к отставке Правительства отнеслись 5%.