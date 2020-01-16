Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал на первого рожденного ребенка. Маткапитал на второго ребенка будет увеличен на 150 тыс. руб. Программа будет продлена до 2026 г. Также Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Речь идет о семьях, чьи доходы не превышают прожиточный минимум на человека.

«Причем уже с 1 января 2020, текущего года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека», — сказал Путин.

На первом этапе сумма выплаты составит 5,5 тыс. руб., но в перспективе может вырасти.

По мнению президента РФ Владимира Путина, низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России. Он отметил, что по разным оценкам порядка 70–80% семей с низкими доходами являются семьи с детьми.

«Сейчас, когда работает даже не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что новые условия маткапитала должны вступить в силу с 1 января 2020 г. После индексации сумма выплаты составит 466 тыс. руб.

«Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 г. — уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей», — добавил он.



Также Владимир Путин отметил, что если уже есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться семье уже в новом, увеличенном размере.



Пакет демографических стимулов, которые в среду предложил президент, обойдется бюджету в 400–450 млрд руб. в 2020 г., пишет Reuters со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.