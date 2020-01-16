Игорь Кобзев: Одна из приоритетных задач – наладить прямой диалог власти и граждан

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в оглашении послания президента РФ Федеральному собранию. Послание ФС РФ – программный документ, отражающий видение президентом стратегических перспективных направлений развития страны. Об этом сообщили в региональном правительстве.



По словам Кобзева, президент сказал, должен быть прямой диалог власти и граждан, мы должны слышать друг друга и действовать сообща. Важные задачи поставлены в сферах здравоохранения, образования, демографии. Мы должны сделать все, чтобы с января эти задачи начали выполняться. Это касается и материнского капитала, и бесплатного питания, и создания комфортных условий обучения для нашего будущего поколения, - отметил Игорь Кобзев.



В Иркутской области реализуются национальные проекты, разработана дорожная карта, куда включены объекты образования, в которых будет проведен ремонт в 2020 году. Продолжается строительство новых школ: в августе будет сдана школа в Тулуне, в сентябре примет учеников школа в Ангарске.



Отдельной проработки требует и тема здравоохранения, одна из приоритетных в стране. Важно, чтобы каждый гражданин, мог получить квалифицированную помощь. В послании была затронута и тема экологии. В Приангарье на личном контроле у главы региона находятся вопросы по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду БЦБК и Усольехимпрома.



- Для нашего региона тема экологии особенная. Мы четко знаем, те участки, которые несут определенную экологическую угрозу. Сейчас в приоритете у правительства и у меня лично – выполнение задач по безопасности этих объектов, - подчеркнул глава региона.

Задача по выстраиванию диалога между властью и населением решается сейчас и на территориях, пострадавших от паводка 2019 года, особенно в Тулуне.



- Одна из приоритетных задач – формирование стратегии развития территорий до 2030 года. Над этим мы сейчас работаем. Стратегия позволит выстроить работу так, чтобы задачи, поставленные президентом, в регионе выполнялись, - сказал Игорь Кобзев.