ОАО РЖД запускает коворкинг в Иркутске

В Иркутске ОАО «РЖД» запускает коворкинг-центр на базе Иркутского государственного университета путей сообщения. Данный проект реализуется в рамках программы взаимодействия железнодорожного холдинга с отраслевыми вузами по созданию брендированных пространств. Здесь будут проводиться мастер-классы, лекции, интеллектуальные и деловые игры, занятия для студентов, аспирантов, сотрудников университета и приглашенных гостей. Об этом сообщает ВСЖД.

Коворкинг-центр — это специализированная площадка, где студенты смогут совместно работать над реализацией идей. В специальной аудитории оборудованы коллективные и индивидуальные рабочие места с доступом к высокоскоростному интернету, есть возможность проводить полноценные презентации проектов.

Подобные площадки созданы в транспортных вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.