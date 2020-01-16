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ОАО РЖД запускает коворкинг в Иркутске

16 января 2020

В Иркутске ОАО «РЖД» запускает коворкинг-центр на базе Иркутского государственного университета путей сообщения. Данный проект реализуется в рамках программы взаимодействия железнодорожного холдинга с отраслевыми вузами по созданию брендированных пространств. Здесь будут проводиться мастер-классы, лекции, интеллектуальные и деловые игры, занятия для студентов, аспирантов, сотрудников университета и приглашенных гостей. Об этом сообщает ВСЖД. 

Коворкинг-центр — это специализированная площадка, где студенты смогут совместно работать над реализацией идей. В специальной аудитории оборудованы коллективные и индивидуальные рабочие места с доступом к высокоскоростному интернету, есть возможность проводить полноценные презентации проектов.

Подобные площадки созданы в транспортных вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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