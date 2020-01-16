262 молодые семьи Братска в 2020 году будут обеспечены жильём

В 2020 году 262 молодые семьи Братска смогут улучшить жилищные условия по программе «Жилье — молодым». Как сообщили в мэрии, на эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено 197 млн. руб.



Конкурсный отбор прошел и на сегодня идет работа по заключению соглашений по предоставлению Братску субсидий. Из федерального и областного бюджетов выделят 155 млн. руб., софинансирование из бюджета города составит 42 млн. руб.



Этих средств будет достаточно для того, чтобы обеспечить жильем 262 молодые семьи, в том числе, 59 многодетных. На сегодня в очереди состоят 1653 молодых семьи.



Участниками программы являются молодые семьи, возраст супругов до 35 лет. Это братчане, желающие улучшить жилищные условия - либо у них вообще нет жилья, либо они хотят его улучшить. Они встают в очередь, документы проверяются на соответствие всем требованиям программы. Сумма поддержки составляет от 450 тысяч рублей до 1 миллиона 300 тысяч рублей, в зависимости от состава семьи. Социальную помощь семьи могут направить на строительство дома, приобретение жилья на вторичном рынке, на долевое участие при строительстве многоквартирного дома.