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В Иркутской области заболеваемость туберкулёзом снизилась почти на 12%

16 января 2020

В Иркутской области заболеваемость туберкулёзом снизилась почти на 12% за 11 месяцев 2019 года. Об этом сообщил региональный минздрав. 

- Ежегодно смертность от заболевания среди взрослого населения снижается на 12-15%. Детской смертности от туберкулёза в регионе нет вообще, -  отметила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

Туберкулёз – инфекционное заболевание, которое вызывает микобактерия туберкулеза. Инфекция может поражать любые органы человека, но чаще всего органы дыхания.

Специалисты отмечают, что заболеть туберкулезом может любой человек, имевший контакт с больными активной формой туберкулеза, однако, особенно восприимчивы к туберкулезу дети дошкольного возраста и подростки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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