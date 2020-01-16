В Иркутской области заболеваемость туберкулёзом снизилась почти на 12%

В Иркутской области заболеваемость туберкулёзом снизилась почти на 12% за 11 месяцев 2019 года. Об этом сообщил региональный минздрав.

- Ежегодно смертность от заболевания среди взрослого населения снижается на 12-15%. Детской смертности от туберкулёза в регионе нет вообще, - отметила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

Туберкулёз – инфекционное заболевание, которое вызывает микобактерия туберкулеза. Инфекция может поражать любые органы человека, но чаще всего органы дыхания.

Специалисты отмечают, что заболеть туберкулезом может любой человек, имевший контакт с больными активной формой туберкулеза, однако, особенно восприимчивы к туберкулезу дети дошкольного возраста и подростки.