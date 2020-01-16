В Листвянке хотят создать байкальский музей естественной истории

Научный руководитель Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН Владимир Фиалков рассказал о проекте научно-просветительского комплекса «Байкальский музей естественной истории» на встрече с врио губернатора региона Игорем Кобзевым. Об этом сообщает газета «Областная».

По мнению Владимира Фиалкова, реализовать этот масштабный проект можно было бы на средства национального проекта, но в его механизмах не предусмотрено расходование средств на проектные работы.

По его словам в проект вошли здание с большими аквариумами, подводным залом с иллюминаторами, научной частью, образовательным центром, центром водных ресурсов с конференц-залом на 400 человек. В проект также входят портовые сооружения с базой для водолазных, телеуправляемых и двух глубоководных обитаемых аппаратов на специальном судне-носителе.

- Старое здание музея будет переоборудовано в научно-адаптационный корпус. Объем финансирования – 15 млрд 840 млн рублей, из которых 792 млн рублей требуются на создание проектно-сметной документации, - сказал Фиалков.

Научный руководитель приглашен на совещание под председательством Игоря Кобзева, которое состоится 29 января, где продолжит продвижение идеи о строительстве нового музея.