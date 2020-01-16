Какие выводы можно сделать из послания президента - аналитики Альфа-Банка

Спустя всего несколько часов после выступления Владимира Путина правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Рубль минимально отреагировал на новость. Хотя краткосрочно назначение нового премьера может вызвать некоторую волатильность на рынке, аналитики Альфа-Банка не считают, что это не меняет макрокартину российской экономики. Они выделяют 3 важных момента послания и делают 2 ключевых вывода из него.

Президент призвал поддержать молодое поколение

Экономическая часть послания Владимира Путина была ориентирована на оказание поддержки молодому поколению и повышение уровня рождаемости (сейчас этот показатель составляет 1,5 на одну женщину). Учитывая, что 70-80% россиян за чертой бедности - это семьи с детьми, президент объявил (1) об увеличении денежных выплат на одного ребенка до трех лет (2) о предоставлении выплат на детей от трех до семи лет и (3) о продлении и индексации программы материнского капитала до 2026 г.

Последнее предложение обеспечивает семьям, имеющим детей, финансовую помощь на покупку недвижимости – теперь эта программа поможет семьям с тремя детьми получить от государства до 1,0 млн руб. ($16 000), подсчитали аналитики Альфа-Банка.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 г., когда средний коэффициент рождаемости составлял 1,4; сейчас президент планирует повысить его до 1,7 на одну женщину к 2024 г., что выглядит достижимым.

Установил четкие ориентиры по росту ВПП

Второй важный момент послания президента посвящен краткосрочным экономическим ориентирам. Владимир Путин указал на то, что рост российского ВВП в 2021 г. должен превзойти мировой темп роста (сейчас прогноз Всемирного банка этого показателя составляет 2,6%). Инвестиционный рост должен превысить 5% г/г, а доля инвестиций к ВВП – увеличиться до 25% к 2024 г.

По мнению экспертов Альфы, при ожидаемом росте ВВП на 1,3% по итогам 2019 г. эти ориентиры представляются весьма амбициозными и свидетельствуют об усилении давления на экономический блок правительства.

Предложил внести изменения в Конституцию

Третий важный момент в выступлении президента связан с предложением внести ряд изменений в Конституцию. Главным образом речь идет о расширении полномочий парламента - президент предложил предоставить право госдуме утверждать не только кандидатуру премьер-министра, но и федеральных министров. Предполагается также, что кандидат на пост президента РФ должен быть резидентом России на протяжении не менее 25 лет.

Эти поправки, предполагают аналитики Альфы, видимо, предлагается вынести на референдум.

Что это означает?

Эксперты Альфа-Банка делаю два ключевых вывода из послания президента – это улучшение перспектив роста на 2021 год и повышение вероятности передачи власти в 2024 году.

Накануне выступления президента, отмечают аналитики, о политическая элита в России вполне удовлетворена улучшением перспектив роста на 2020 г. в связи с ослаблением геополитической напряженности, однако сейчас складывается впечатление, что Владимир Путин намерен настаивать на необходимости реализовывать дополнительные меры. Поскольку ЦБ провел цикл быстрого понижения ставки в 2019 г., и процентные ставки уже сейчас благоприятны для роста, ускорение роста должно быть обеспечено усилиями других ведомств. Это в сочетании с конкретными целями, объявленными на 2021 г., предусматривает повышение шансов для бюджетных стимулов не только на этот, но и на будущий год, что улучшает прогноз роста на 2021 г..

Второй момент связан с тем, что предложенные конституциональные изменения указывают на возможность смены власти, считают эксперты Альфа-Банка. Конечно же, это не является гарантией того, что смена власти обязательно произойдет, отмечают они, однако поправки к Конституции через референдум указывают на то, что этот сценарий исключать не стоит. Для российского рынка, который отвык включать в свои котировки премию за политический риск, такое решение является некоторым вызовом, однако это вовсе не означает ухудшение перспектив динамики рынка.