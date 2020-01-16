#Кобзевнасвязи: врио губернатора Иркутской области получил колоссальный объем сообщений в Instagram

С момента создания аккаунта в Instagram, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев получает колоссальный объем сообщений. В описание к своему посту в соцсети Игорь Кобзев благодарит подписчиков за такую активность.

«Вы прямо обращаетесь с самыми разными проблемами и предложениями. Все читаю сам и отправляю в работу. В большинстве случаев, не на все ваши вопросы ответить легко - ситуации часто требуют утончений, проработки, а иногда и привлечения специалистов различных служб. Главный ресурс здесь – время»

Как признает врио губернатора, объём поступивших обращений колоссальный. Раздавать пустые обещания или делать формальные отписки он не намерен. В связи с этим Игорь Кобзев дал поручение создать новую систему обработки и оперативного рассмотрения обращений. Контролировать исполнение он будет лично.

Аккаунт был создан 31 декабря, сейчас на нем около 12,6 тыс. подписчиков и 26 публикаций. Врио губернатора публикует здесь отчеты с деловых встреч и поездок.