Четверть россиян сожалеют о том, что не заботились о пенсионных накоплениях

Большинство россиян старше 50 лет (72,8%) считают, что их собственных сбережений не хватит для комфортной жизни на пенсии, следует из опроса, который провел НПФ Сбербанка. При этом около четверти опрошенных (24,8%) жалеют, что мало откладывали или вообще не копили на старость. Только 13,8% россиян делали самостоятельные пенсионные накопления в течение последних 10–20 лет.

О том, что своевременно не позаботились о своем будущем, жалеют сейчас 24,8% граждан в среднем по стране. Чаще других об упущенных возможностях говорят жители Дальнего Востока (29,7%), Урала и Приволжья (по 28,3%). В основном это граждане, трудовые доходы которых составляют до 35 тыс. рублей в месяц.

Собственные накопления позволяют или позволят в ближайшем будущем комфортно жить на пенсии 27,2% россиян, следует из опроса. Интересно, что в зависимости от региона проживания респонденты по-разному оценивают свои возможности. Так, в Приволжье количество граждан, довольных размерами своих сбережений, существенно выше, чем в среднем по стране — 47,4%. На Урале их, напротив, существенно меньше (12,5%). Ни в чем не отказывать себе на пенсии благодаря своим накоплениям смогут также четверть москвичей.

Если можно было бы повернуть время вспять, большинство россиян более внимательно отнеслись бы к долгосрочному финансовому планированию. В качестве основных инструментов для накоплений респонденты выбрали бы банковские вклады (32,6%) и вложения в недвижимость (29,7%). Обеспечить свою старость с помощью индивидуального пенсионного плана были бы готовы около 7% россиян. Еще 11,4% не рискнули бы кому-либо доверять свои деньги и предпочли бы держать накопленное под подушкой.

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

«Неудивительно, что многие люди предпенсионного возраста сейчас жалеют, что не делали накоплений в последние 10–20 лет, ведь после завершения карьеры доходы могут ощутимо упасть. Привычка откладывать небольшой процент дохода в сбережения должна формироваться еще в молодом возрасте, как это принято за рубежом. Оптимальным инструментом для долгосрочных накоплений является индивидуальный пенсионный план. Он не требует больших первоначальных вложений (как, например, недвижимость), доступен гражданам с любым уровнем зарплаты и может обеспечить сохранение до 80% дохода после выхода на пенсию».

Телефонный опрос проводился в ноябре-декабре 2019 года в 30 российских регионах, в частности в Московской, Воронежской, Белгородской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, Волгоградской, Челябинской, Иркутской, Тюменской областях, в Ставропольском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, в республиках Бурятия и Кабардино-Балкария, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Омске, Воронеже, Волгограде и Челябинске. Всего в опросе приняло участие более 1600 человек.