Сбербанк заработал чистую прибыль 870,1 млрд руб. по итогам 2019 года

ПАО Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам 2019 года без учета событий после отчетной даты по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные).
Ключевые факты декабря:
- Банк заработал чистую прибыль в размере 55,9 млрд руб.
- Впервые клиентам за месяц выдано кредитов более чем на 2,5 трлн руб. Исторический максимум достигнут и в выдаче розничных кредитов – более 340 млрд руб., и в выдаче корпоративных кредитов – 2,2 трлн руб.
- В декабре закрыта сделка секьюритизации ипотечных кредитов на 24 млрд руб.
Ключевые факты 2019 года:
- За год банк заработал 870,1 млрд руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты.
- Совокупный объем выданных за год кредитов клиентам составил 16,3 трлн руб.
- Портфель кредитов физическим лицам вырос за год на 17,4%.
- Рост средств клиентов без учета валютной переоценки за год составил 4,4%.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:
«Чистая прибыль Сбербанка за 2019 год без учета событий после отчетной даты составила 870,1 млрд рублей. Банк показал уверенный рост кредитного портфеля в реальном выражении на 6,8%. Средства физических лиц выросли на 6,6%, при этом их стоимость заметно снизилась. Это оказало существенную поддержку росту чистого процентного дохода как в 4 квартале, так и за год в целом. Рентабельность капитала ПАО Сбербанк по итогам 2019 года составила более 20%, что дает основания уверенно смотреть на выполнение целей Стратегии 2020».
Комментарии по итогам 2019 года:
Чистый процентный доход вырос на 0,6% и составил 1,26 трлн руб. Во второй половине года стоимость пассивов начала снижаться в результате принимаемых банком мер и трендов на рынке. В результате чистый процентный доход в декабре 2019 года на 4,0% превысил уровень декабря 2018 года.
Чистый комиссионный доход вырос по итогам года на 9,9% до 469,5 млрд руб. Основным драйвером роста был транзакционный бизнес. На динамику чистого комиссионного дохода за отчетный период оказывал влияние график уплаты комиссий платежным системам и расходов по программе лояльности, которые банк начал признавать равномерно.
Операционные расходы выросли на 7,5%. На темп роста расходов повлияли перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк во второй половине 2018 года, повышение ставки НДС с 1 января 2019 года и ежегодное повышение зарплат сотрудников в июле 2019 года. Отношение расходов к доходам по итогам года составило 33,9%.
Расходы на резервы с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, и обесценения активов при первоначальном признании, в декабре составили 4,8 млрд руб. Низкий объем расходов за месяц обусловлен существенным укреплением рубля. За 2019 год расходы составили 122,8 млрд руб., что в 2,3 раза ниже предыдущего года из-за разнонаправленной динамики курсов валют, а также завершения в июне 2019 года реструктуризации задолженности компании Агрокор. На 1 января 2020 года объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,9 раза.
Прибыль до уплаты налога на прибыль выросла на 11,9% и составила 1 088,6 млрд руб. Чистая прибыль без учета событий после отчетной даты увеличилась на 11,2% до 870,1 млрд руб.
Активы в декабре сократились на 0,5% и составили 27,7 трлн руб. На динамику активов в декабре и в целом по году оказало влияние укрепление рубля. Рост активов без учета валютной переоценки в декабре составил 0,1%, в целом за год 5,3%.
Корпоративным клиентам в декабре выдано 2,2 трлн руб. – рекордный месячный объем. Всего за 2019 год выдано 13,0 трлн руб. Рост портфеля в декабре без учета валютной переоценки составил 1,9% или 243 млрд руб.
В декабре выдан также рекордный объем розничных кредитов – более 340 млрд руб. В целом за 2019 год выдано около 3,4 трлн руб. Кредитный портфель за месяц вырос на 0,6% или на 40 млрд руб. В декабре банк закрыл сделку секьюритизации ипотечных кредитов на 24 млрд руб. Сделка позволила оптимизировать управление капиталом и увеличить резервы ликвидности. Без учета этой сделки прирост розничного портфеля в декабре составил 0,9%.
Объем просроченной задолженности клиентов в декабре сократился на 3,1 млрд руб. за счет задолженности юридических лиц. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился с 2,21% до 2,18%.
Портфель ценных бумаг в декабре сократился на 1,2% или на 41 млрд руб. главным образом за счет погашения облигаций федерального займа.
В декабре средства физических лиц увеличились без учета валютной переоценки на 4,7% или на 609 млрд руб., что более чем в два раза превысило сезонный отток средств юридических лиц. Совокупный объем клиентских средств за год увеличился без учета валютной переоценки на 4,4%: средства физических лиц выросли на 6,6%, средства юридических лиц – на 0,3%.
В декабре базовый и основной капиталы существенно не изменились. В их расчет не включена чистая прибыль, заработанная в период с апреля по декабрь 2019 года, что будет сделано после проведения годового аудита. Общий капитал в декабре увеличился на 56 млрд руб. или на 1,2%. Главный фактор роста – заработанная прибыль.
Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились в декабре на 502 млрд руб. главным образом за счет роста кредитного портфеля клиентов.
|
Капитал, млрд руб.
|
1 янв’20*
|
1 дек’19
|
1 янв’20*/
1 дек’19
|
1 янв’19
|
1 янв’20*/ 1 янв’19
|
Базовый
|
3 306
|
3 320
|
-0.4%
|
3 178
|
4.0%
|
Основной
|
3 306
|
3 320
|
-0.4%
|
3 178
|
4.0%
|
Общий
|
4 566
|
4 510
|
1.2%
|
4 244
|
7.6%
|
Достаточность капитала, %
|
|
|
|
|
|
Базового Н1.1, мин. 4,5%
|
10.65%
|
10.87%
|
-0.22 п.п.
|
11.11%
|
-0.46 п.п.
|
Основного Н1.2, мин. 6,0%
|
10.65%
|
10.87%
|
-0.22 п.п.
|
11.11%
|
-0.46 п.п.
|
Общего Н1.0, мин. 8,0%
|
14.67%
|
14.73%
|
-0.06 п.п.
|
14.84%
|
-0.17 п.п.
|
Активы с учетом риска, млрд руб.
|
31 124
|
30 622
|
1.6%
|
28 596
|
8.8%
* оперативные данные
Показатели ПАО Сбербанк за 2019 год (РПБУ, неконсолидированные данные без учета событий после отчетной даты)