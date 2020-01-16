АО КБ «Солидарность» установил корреспондентские отношения с Longjiang Bank

В декабре 2019 года Банк «Солидарность» открыл счет в китайских юанях в одном из ведущих банков северной провинции Хэйлунцзян, Китай – Longjiang Bank (www.lj-bank.com).

Longjiang Bank основан в 2009 году, штаб-квартира банка расположена в Харбине, подразделения банка действуют в пяти провинциях КНР – Хэйлунцзян, Хубэй, Аньхой, Фуцзянь, Нинся.Longjiang Bank является универсальным банком по обслуживанию физических и юридических лиц, а также активно участвует в развитии российско-китайского сотрудничества в сфере экономики и финансов.

Открытие счета в юанях укрепило международную платежную инфраструктуру Банка и создало дополнительные возможности для предоставления нашим клиентам комфортных банковских услуг на выгодных условиях.