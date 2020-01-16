Банк «Союз» меняет формат обслуживания клиентов в Братске

Банк «Союз» информирует об изменении с 16 марта 2020 года формата обслуживания клиентов ДО «Братский» Иркутского регионального центра-филиала, расположенного по адресу: 665708, Иркутская обл., г. Братск, Жилой район Центральный, ул. Кирова, д.23.

С 16 марта 2020 года ДО «Братский» прекращает обслуживание клиентов - физических лиц и переходит в режим обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без кассового обслуживания. Последний день обслуживания клиентов - физических лиц в ДО «Братский» – 13 марта 2020 года до 12:00.

Обслуживание клиентов - физических лиц ДО «Братский» с 16 марта 2020 года будет осуществляться в Иркутском региональном центре-филиале банка «Союз», расположенном по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 99а.

Режим обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ДО «Братский»:

пн. - чт. - с 9.00 до 16.00;

пт. - с 9.00 до 15.00;

сб., вс. - выходные дни.

При возникновении вопросов Вы можете обратиться по телефону круглосуточной справочной службы банка: +7 (800)100 33 22 (звонок по России бесплатный).

Банк «Союз» приносит извинения клиентам ДО «Братский» за возможные неудобства, надеется их избежать и благодарит за понимание.