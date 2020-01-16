136 партий снюса изъяли в Иркутской области

По состоянию на 15 января в Иркутской области провели 76 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 21 организации обнаружено и изъято из оборота 136 партий снюса в размере 1987 единиц, из них импортной продукции 104 партии, в количестве 1199 единиц. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

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