Вакансия премьер-министра РФ появилась на сайте SuperJob

После отставки Дмитрия Медведева, на сайте для поиска работы SuperJob появилась вакансия председателя правительства Российской Федерации. Работодателем в вакансии указана Российская Федерация.

Согласно вакансии, премьер-министр РФ будет возглавлять правительство РФ, представлять его за пределами страны, вести заседания правительства, а также подписывать нормативные акты, представлять президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, о назначении на должность и об освобождении от должности заместителей и федеральных министров, о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении, а также распределять обязанности между членами правительства страны.

Объявление разместили 15 января. От соискателя требуется: являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства либо вида на жительство в иностранном государстве.

Российская федерация обещает белую зарплату, оформление по ТК РФ, персональный кабинет с видом на Москва-реку и проезд от места проживания к месту работы без пробок. Зарплата в вакансии указана договорная.