Услуга тест-драйва квартир набирает обороты

На Урале застройщики предлагают будущим покупателям пожить в новых квартирах от нескольких дней до трех месяцев. Для региона такие услуги пока непривычны, аналитики не спешат делать выводы об эффективности такого сервиса. Сообщает Российская газета.

Услуга тест-драйва появилась на рынке после резкого роста цен на жилье.

Такая практика применяется в Европе, при покупке жилья в курортных зонах. Российский вариант и экономически не просчитан, и юридически слаб, отмечают эксперты. Сейчас главным вопросом для застройщиков является: брать ли деньги за прокат жилья? К примеру, в Новой Москве за аренду 1-комнатной квартиры брали 23 тыс. рублей (без учета коммунальных услуг).

Попасть в апартаменты с ходу не получится - только по предварительной записи после беседы с менеджером компании. Никаких финансовых условий не выдвигается, но вам недвусмысленно дадут понять, что готовы принять только потенциального покупателя, а не желающего бесплатно снять на сутки жилье. Судя по информации на сайте компании, тест-драйвом воспользовались более 30 человек.