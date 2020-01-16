Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в 2019 году увеличилось на 0,8 % относительно 2018 года

В 2019 году потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 55 478,4 млн кВт•ч, что на 0,8 % больше, чем годом ранее. Об этом сообщает филиал АО «СО ЕЭС».

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за 2019 год составила 57 577,9 млн кВт•ч, что на 13 % больше выработки за 2018 год. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за 2019 год снизилась на 7,8 % относительно показателя 2018 года, составив 12 712,8 млн кВт•ч. Выработка гидроэлектростанций увеличилась на 20,8 % до 44 865,1 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за декабрь 2019 года составило 5516,8 млн кВт•ч, что на 0,7 % меньше аналогичного показателя 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за декабрь 2019 года составила 5715,9 млн кВт•ч, что на 12,5 % больше, чем в декабре 2018 года. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за декабрь снизилась на 10,0 %, составив 1601,8 млн кВт•ч. Выработка гидроэлектростанций увеличилась на 24,6 %, до 4114,0 млн кВт•ч.

Потребность энергосистемы Иркутской области в электроэнергии покрывалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Иркутской области, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За декабрь 2019 года объем перетока из энергосистемы региона составил 199,1 млн кВт•ч, в целом за 2019 год этот показатель составил 2099,5 млн кВт•ч.