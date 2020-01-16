Иркутская область заняла 2 место по объему инвестиций среди регионов СФО

Иркутская область по объему инвестиций в основной капитал среди регионов СФО заняла второе место. На ее долю приходится около 21% суммарного объема инвестиций в основной капитал во всей Сибири. В целом по стране регион по итогам 9 месяцев 2019 года занимает 11 место. Об этом сообщает правительство Приангарья.

Объем инвестиций в основной капитал Иркутской области за 9 месяцев 2019 года составил 245,4 млрд рублей, что на 17,7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Инвестиции в основной капитал на душу населения также ощутимо выросли, и по итогам трех кварталов 2019 года составили 102,1 тыс. рублей на человека. Это лучший показатель среди всех регионов СФО.