За сутки в Иркутской области открыты 2 ледовые переправы

Две ледовые переправы открыли 15 января в Жигаловском и Тайшетском районах. По ледовым дорогам теперь можно проехать по льду реки Лены до населённого пункта Тутура и через реку Бирюсу в посёлок Старый Акульшет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас в регионе открыты 35 ледовых переправ (Бодайбинский-2, Жигаловский-1, Нижнеилимский-1, Нижнеудинский-3, Киренский-9, Шелеховский-1, Братский-3, Качугский-1, Тайшетский-4, Тулунский-1, Усть-Кутский-3, Казачинско-Ленский-1, Катангский-1, Черемховский-1, Чунский-1).