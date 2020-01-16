Новости

За сутки в Иркутской области открыты 2 ледовые переправы

16 января 2020

Две ледовые переправы открыли 15 января в Жигаловском и Тайшетском районах. По ледовым дорогам теперь можно проехать по льду реки Лены до населённого пункта Тутура и через реку Бирюсу в посёлок Старый Акульшет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. 

Сейчас в регионе открыты 35 ледовых переправ (Бодайбинский-2, Жигаловский-1, Нижнеилимский-1, Нижнеудинский-3, Киренский-9, Шелеховский-1, Братский-3, Качугский-1, Тайшетский-4, Тулунский-1, Усть-Кутский-3, Казачинско-Ленский-1, Катангский-1, Черемховский-1, Чунский-1).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Правительство Медведева ушло в отставку
Экономика перемен в России
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономки
Вакансия премьер-министра РФ появилась на сайте SuperJob
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании