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Иркутская таможня: количество авиарейсов в 2019 году увеличилось на 8,8%

16 января 2020

В течение 2019 года таможенные инспекторы в иркутском аэропорту оформили 5234 пассажирских воздушных судна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество авиарейсов увеличилось на 8,8%. Об этом сообщает Иркутская таможня. 

Пассажиропоток, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 14,4% – через таможенную границу ЕАЭС в международном воздушном пункте пропуска Иркутск проследовало более 727 тыс. человек (вылетели  – 367 тыс.; прибыли – 359 тыс.).

Всего в течение 2019 года иркутскими таможенниками было оформлено более 7,7 тыс. тонн сопровождаемого багажа пассажиров международных авиарейсов, что на 12,4% больше аналогичного периода прошлого года. Сумма задекларированной физическими лицами валюты составила 4,2 млн долларов США.

Всего в отношении физических лиц (пассажиров) иркутские таможенники за январь-декабрь 2019 года возбудили 382 дела об административных правонарушениях (АП). В основном правонарушения связаны с недекларированием товара, а также несоблюдением запретов и ограничений физическими лицами (как российскими, так и иностранными гражданами).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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