Небольшой снегопад обещают 17 января в Иркутской области

В Иркутской области 17 января будет переменная облачность, местами небольшой снег, в северных районах небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -18,-23°, при прояснении -27,-32°, в Тайшетском, Нижнеудинском, Чунском и в северных районах -9,-14°, местами -19,-24º, днём -8,-13°, в пониженных формах рельефа -18,-23°, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья, местами в западных районах -3,-8° .

В Иркутске переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -11,-13°.