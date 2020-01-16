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Небольшой снегопад обещают 17 января в Иркутской области

16 января 2020

В Иркутской области 17 января будет переменная облачность, местами небольшой снег, в северных районах небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура ночью -18,-23°, при прояснении -27,-32°, в Тайшетском,  Нижнеудинском, Чунском и в северных районах -9,-14°, местами -19,-24º, днём -8,-13°, в пониженных формах рельефа -18,-23°,  в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья, местами в западных районах -3,-8° .

В Иркутске переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -11,-13°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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