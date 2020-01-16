В России стали покупать больше подержанных смартфонов

В 2019 году россияне купили 2,04 млн подержанных телефонов, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на интернет-сервис.

Средняя цена смартфона на вторичном рынке составляла почти 9 300 рублей - на 5,8% больше, чем в 2018 году.

Самыми продаваемыми телефонами по итогу года вновь оказались iPhone, средняя стоимость которых была чуть менее 14 000 рублей. По сравнению с 2018 годом они подорожали на 3,1%. Второе место по доле продаж за год по-прежнему заняли устройства Samsung со средней ценой около 9 300 рублей (+5,9% за год, самый большой рост цены в топ-10). Смартфоны Xiaomi, которые заняли третью строчку рейтинга, в 2019 году немного подешевели (на 1,3%). В среднем телефоны этого бренда стоят около 8 600 рублей. Больше всего снизилась цена на LG. Эта марка стала доступнее на 15,7%, однако при этом потеряла одну позицию в рейтинге, оказавшись на последнем месте десятки самых продаваемых телефонов страны.

Наибольший рост продаж в 2019 году продемонстрировали два китайских бренда - Xiaomi и Huawei: почти 70% и 124% соответственно. А наоборот, самое большое снижение продаж в топ-10, также показал бренд LG - почти на 30%.