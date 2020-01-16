У большего количества семей появилось право получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала

C 1 января 2020 года вступили в силу поправки в законодательство, позволяющие большему количеству семей получать ежемесячную денежную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Теперь право на получение данной выплаты имеют семьи, в которых: Об этом сообщает ПФР.

- Второй ребенок и мама – граждане РФ;

- Второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года;

- Размер дохода на одного члена семьи не превышает двукратную величину (ранее – полуторакратную) прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения (в Иркутской области эта сумма составляет 24 650 руб.)

В Иркутской области размер ежемесячной денежной выплаты из средств МСК в 2020 году составляет 11 959 руб. Выплата производится до достижения ребенком возраста 3 лет (ранее – до 1,5 лет), с ежегодной подачей заявления.