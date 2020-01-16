В Иркутске деловой центр «Олимп» устранил не все противопожарные нарушения

По требованию прокуратуры города Иркутска деловой центр «Олимп» обязан устранить нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает областное ведомство.

Напомним, 9 декабря 2019 года, сообщалось, что в деловом центре выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Прокуратура города предъявила в Октябрьский районный суда иск о понуждении собственников и управляющей компании «Олимпа» устранить нарушения.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о принятии мер по обеспечению иска, собственнику и управляющей компании запрещено осуществлять деятельность по его эксплуатации.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчиком большинство нарушений требований пожарной безопасности устранено в добровольном порядке. Прокурор уточнил иски.

По решению суда, собственники должны обеспечить противопожарное расстояние от надземной автостоянки до здания центра в течение 5 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.