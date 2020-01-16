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В Иркутске деловой центр «Олимп» устранил не все противопожарные нарушения

16 января 2020

По требованию прокуратуры города Иркутска деловой центр «Олимп» обязан устранить нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает областное ведомство. 

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Напомним, 9 декабря 2019 года, сообщалось, что в деловом центре  выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Прокуратура города предъявила в Октябрьский районный суда иск о понуждении собственников и управляющей компании «Олимпа» устранить нарушения.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о принятии мер по обеспечению иска, собственнику и управляющей компании запрещено осуществлять деятельность по его эксплуатации.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчиком большинство нарушений требований пожарной безопасности устранено в добровольном порядке. Прокурор уточнил иски.

По решению суда, собственники должны обеспечить противопожарное расстояние от надземной автостоянки до здания центра в течение 5 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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