В АГО с начала года зарегистрировано 5 фактов сбыта фальшивых пятитысячных купюр

В Ангарском городском округе с начала года зарегистрировано 5 фактов сбыта фальшивых пятитысячных купюр. Все – банкноты имели серию «СА». Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что гражданам в первую очередь необходимо обращать внимание на качество бумаги, наличие водяных знаков, а также элементов защиты: микротексты. Если пунктирная защитная нить, расположенная на оборотной стороне купюры. Если она легко сдвигается в сторону или имеет неровности, потертости, то это фальшивка. Также на поддельных купюрах легко стирается серийных знак, если на него попадет жидкость.

Полицейские просят ангарчан при обнаружении ненастоящих денег запомнить приметы человека, расплатившегося фальшивкой, направление его дальнейшего маршрута следования, марку, модель, цвет и регистрационный номер используемого им автотранспортного средства, а также иные сведения, способствующие установлению личности преступника.

При обнаружении поддельных купюр необходимо сразу же в полицию. Не надо пытаться сбыть попавшую на руки подделку. Это действие может обернуться уголовным преследованием.