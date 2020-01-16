Иркутские компании «Фармасинтез» и «Сумма АйТи» вошли в рейтинг «ТехУспех-2019»

Подведены итоги национального рейтинга быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех». По итогам рейтинга сразу 2 иркутские компании - «Сумма АйТи», «Фармасинтез» - теперь носят неформальный статус «технологических драйверов» России. Так именуют предприятия, которые способны создавать принципиально новые технологии и формировать новые рынки и потому играют важную роль в развитии российской экономики. Компании попали в три рейтинга проекта – это «Cамые быстрорастущие компании», «Cамые инновационные компании» и «Компании с самым большим экспортным потенциалом».

В рейтинги самых быстрорастущих компании «Сумма АйТи» заняла 12 место, а «Фармасинтез» - 38. Среди самых инновационных «Сумма АйТи» оказалась на 87, а «Фармасинтез» - на 106. В рейтинге "Экспортный потенциал" вперед вырвался «Фармасинтез» и занял 56 место, «Сумма АйТи» оказалась на 61.

Напомним, что «Сумма АйТи» - это IT компания, работающая с 2008 года. Головной офис в Иркутске, филиалы в Москве и Санкт-Петербурге. 90+ сотрудников. 10 000+ серверов на поддержке с ежедневной аудиторией посетителей в 150 миллионов человек. Компания специализируется на технической поддержке веб-проектов, создании инфраструктур, обработке и анализе больших данных и внедрении систем мониторинга. В числе её клиентов — S7, Utair, ТАСС, М.Видео, Олимпийский комитет России, BBDO Россия, KupiVIP, Наше Радио. Сайты, которые поддерживает ITSumma, ежедневно посещают свыше 150 миллионов человек.

«Фармасинтез» - это крупнейший в России производитель социально значимых лекарств. Специализируется на разработке и производстве противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных, сахароснижающих и гормональных препаратов, антибиотиков. «Фармасинтез» является лидером по производству противотуберкулезных препаратов. Выпускает практически все зарегистрированные в России противотуберкулезные лекарственные средства, включая препараты нового поколения. В продуктовом портфеле «Фармасинтез» сейчас насчитывается 145 наименований лекарственных средств для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов, онкологических заболеваний, а также госпитальные антибиотики, сахароснижающие препараты.

Рейтинг составляется ежегодно с 2012 года. Он нацелен на поиск перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства, как на российском, так и на глобальном рынке. Количество компаний-участников с каждым годом неуклонно растет – на текущий момент в базе рейтинга более 350 компаний. Около 60% участников предыдущего рейтинга успешно экспортируют свою продукцию на рынки высокоразвитых стран.