Рекордное количество гостей в новогодние праздники принял музей «Тальцы»

Со 2 по 8 января 2020 года в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» побывало рекордное количество гостей - около 17 тысяч. Об этом сообщило правительство Иркутской области со ссылкой на директора учреждения Владимира Тихонова.

2020 год для музея юбилейный. 40 лет назад, 18 июля 1980 года, музей деревянного зодчества принял первых посетителей. В течение всего года в Тальцах будут проходить праздничные мероприятия. Одно из главных событий – открытие комплекса «Московский тракт», в который входит более десяти новых объектов – Троицкая церковь, богадельня, дом купца Войнова, почтовая станция, дома Усова и Горелова, базарная площадь и др.Все экспонаты музея привезены с территории Иркутской области. Учреждение просит откликнуться тех, чьи бабушки и дедушки жили в этих домах, посмотреть семейные альбомы.

- Возможно, вы поможете дополнить музейный архив фотографиями и воспоминаниями. Кроме того, к юбилею музея приурочена акция «История музея в лицах», - сообщил Владимир Тихонов.

Жителей Иркутской области просят найти свои старые фотографии, сделанные в Тальцах, и спустя годы сфотографироваться на тех же местах. 18 июля, в день 40-летия музея, всех участников акции будет ждать сюрприз.



Фотографии и воспоминания можно присылать на электронную почту talci40@mail.ru. Также в течение года на страницах музея в социальных сетях будут публиковаться 40 интересных фактов о музее. 7 июня, в праздник Троицы, планируется освящение Троицкого церковного комплекса, в День медицинского работника 21 июня – открытие фельдшерского комплекса. В июле пройдёт уже ставший традиционным фестиваль русской оперы. Также в планах музея - открытие почтовой станции и проведение VI фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской». В прошлом году фестиваль собрал 460 мастеров из шести стран мира.