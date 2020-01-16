Современные системы хранения предметов искусства установили в Иркутском областном художественном музее

Современные системы хранения фондов живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства установлены в Иркутском областном художественном музее. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Работы провели в рамках программы модернизации фондохранилищ. Из областного бюджета на это было выделено 18 млн рублей.

В собрании художественного музея более 23,5 тыс. предметов искусства, 10% из них составляют постоянную экспозицию и находятся в выставочных залах, 90% находится в фондах. Для их хранения были выполнены стеллажи, настенные и выкатные сетки. Их изготовили по индивидуальному заказу иркутского музея, с учетом всех нормативов и требований, необходимых для правильного хранения музейных экспонатов. На выкатных сетках полезная площадь, предназначенная для хранения картин, составляет 1,8 тыс. квадратных метров, там можно разместить 540 живописных работ средних и больших размеров. Для картин небольших размеров установлены шкафы-гребенки, в них есть место для 220 живописных работ. Для хранения скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства установлены закрытые шкафы, в них можно расположить около 7 тысяч произведений искусства. Благодаря модернизации музею удалось значительно увеличить эксплуатационную площадь фондохранилищ. Проектные работы и монтаж оборудования выполнили специалисты из Тулы.



Параллельно с перемещением предметов искусства в обновлённое фондохранилище сотрудники музея проведут полную ревизию коллекции, оценят современное состояние каждого предмета, а также их сфотографируют. Это позволит создать полный каталог коллекции Иркутского областного художественного музея и выложить его в общий доступ.



Презентация обновленных фондов стала первым мероприятием в череде событий, посвященных 150-летию со дня формирования богатейшей коллекции Иркутского художественного музея. Свой юбилей музей будет отмечать на протяжении всего года.