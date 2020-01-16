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Пассажирские перевозки в поезде Иркутск – Улан-Батор выросли на 16%

16 января 2020

Количество пассажиров, перевезенных в поезде Иркутск – Улан-Батор в 2019 году, составило 27,9 тыс. человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года (24,1 тыс. человек). Об этом сообщает ВСЖД. 

Рост отмечается в перевозках вагонами класса "Люкс". За 12 месяцев 2019 года в них проехало на 64,5% пассажиров больше, чем за тот же период 2018 года (2,9 тыс. пассажиров в 2019 г., 1,8 тыс. пассажиров в 2018 г.). В купе перевезено почти 25 тыс. пассажиров, что на 12,2% больше прошлогоднего показателя.

Подавляющее большинство пассажиров – 25,2 тыс. человека, или 90,3 % – купили билеты в Монголию и обратно. Это превышает показатель 2018 года на 17,2%. Количество перевезенных пассажиров из России в Монголию составило 9776, из Монголии в Россию – 15409.

Пик пассажиропотока пришелся на период с июня по август. В это время совершили путешествие 12 тыс. человек (43% от общего количества пассажиров, перевезенных в 2019 году). Большой популярностью маршрут пользовался у организованных туристических групп.

Из-за востребованности летом  состав поезда был увеличен. В сейчас  в составе поезда курсируют пять купейных вагонов и один вагон класса "Люкс".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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