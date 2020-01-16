Мировой рейтинг роста цен на жилье от Knight Frank

По состоянию на сентябрь 2019 года лидером рейтинга городов по росту цен на жилье стал Будапешт – 24,1% в годовой динамике. На втором и третьем местах – города Сиань (+15,9) и Ухань (+14,9), Китай.

Два российских города в рейтинге – Санкт-Петербург и Москва – также значительно улучшили свои показатели, поднявшись с 37 и 133 до 5 и 11 мест соответственно по сравнению с III кварталом 2018 года (рост цены в «северной столице» составил на тот момент 7,5%, в Москве – была отрицательная динамика на 0,9%).

Цены на жилую недвижимость в Санкт-Петербурге (+14,2%) и Москве (+10%) выросли в основном благодаря росту покупательской способности населения и стабилизации экономической ситуации.

В III квартале 2019 года Будапешт вернул себе звание города с самыми быстрорастущими ценами на жилье. За прошедший год цены на жилую недвижимость в столице Венгрии выросли на 24,1%, преимущественно за счет низких ставок по ипотечным кредитам, высокой занятости и экономического роста. Лидером рейтинга во II квартале 2019 года был китайский город Сиань (+25,1%).

Общий показатель индекса роста цен на жилую недвижимость вырос всего на 3,2% за 2019 год – это антирекорд со II квартала 2015 года. Еще три года назад рост цен на более чем 40% не казался необычным явлением, когда как сейчас города из топа рейтинга едва приближаются к динамике на 20%.

Однако в 117 городах из 150 показатели по меньшей мере сохранились на прошлогоднем уровне, что говорит о том, что цены растут медленнее, но в большем количестве городов.

Среди ключевых изменений в III квартале 2019 года можно выделить подъем Варшавы (+13,1%) и Афин (+11,8%) до первой десятки рейтинга. Кроме того, достаточно сильный рост показали еще некоторые города Восточной и Центральной Европы: Загреб (+14,5%), Братислава (+10,2%), Таллин (+8%). Наибольший разрыв в индексе роста цен между городами одной стран был зафиксирован в Канаде: Гатино и Ванкувер разделяют более 14 процентных пунктов, так, как если бы в стране существовали две разные экономики с разными правилами владения недвижимостью.