2 проекта запустило Агентство инвестиционного развития Иркутской области в 2019 году

На сопровождении Агентства инвестиционного развития Иркутской находятся 2 новых инвестпроекта, они запустились в Иркутской области в 2019 году. Об этом сообщают в ведомстве.

В феврале в Усть-Илимске начал работать завод по производству топливных гранул – пеллет, что позволило создать 30 новых рабочих мест. В октябре открылся завод технического оборудования компании «Минерал». В Усолье-Сибирском теперь выпускают винтовые сепараторы, которые широко используются для обогащения любого вида минеральных полезных ископаемых. Проект предполагает появление 23 новых рабочих мест.

В целом, за три года работы, с 2017 года Агентство инвестиционного развития Иркутской приняло на сопровождение 62 проекта с общим плановым объёмом инвестиций свыше 65 миллиардов рублей. Результат: 58 миллиардов рублей инвестировано в экономику региона. 13 инициаторов проектов (общей инвестиционной стоимостью 15 миллиардов рублей) воспользовались различными мерами государственной поддержки.