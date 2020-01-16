В этом году Мосбиржа рассчитывает на 30 новых IPO

Банкиры отмечают, что сейчас окно возможностей открывается как для эмитентов, так и для инвесторов. Пишет в своем материале Forbes.

Опрошенные инвестбанкиры заявили, что ожидают от 3–4 до 10–15 IPO российских компаний с учетом тех, что пройдут за рубежом. По их мнению, сейчас очень хорошее время для IPO, и окно возможностей открывается как для эмитентов, так и для инвесторов.

Российские акции интересны инвесторам с точки зрения роста стоимости и дивидендной доходности. В начале года индекс Мосбиржи обновил максимум. Для эмитентов это шанс разместиться по справедливой цене и «монетизировать успехи своего бизнеса до завершения благоприятного цикла на российском рынке».