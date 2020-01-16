Теперь страховая компания «МАКС» может предоставлять выплаты по ОСАГО в Иркутской области

Согласно договору с Российским Союзом Автостраховщиков, компания «МАКС» расширила список территорий, где она может оказывать услуги по выплатам ОСАГО. Помимо этого, «МАКС» теперь сможет представлять интересы РСА при возникновении споров, связанных с этими выплатами. Сообщает пресс-служба РСА.

С 16 января 2020 года в офисы АО «МАКС» для оформления компенсационных выплат по ОСАГО от РСА могут обращаться жители Липецкой, Томской, Псковской, Калужской, Костромской, Ярославской, Иркутской областей, а также Чувашской и Удмуртской республик и Республики Марий Эл.

Таким образом, АО «МАКС» осуществляет компенсационные выплаты в 21 регионе России.

Помимо АО «МАКС», услуги по осуществлению компенсации по ОСАГО оказывают также ПАО «Росгосстрах», АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК» и АО «ГСК «Югория». Контактные телефоны, адреса офисов размещены на сайте РСА