Авито: за год продажи смартфонов Huawei в Иркутске увеличились на 124%

В 2019 году в Иркутске лидеры продаж на рынке смартфонов остались неизменными: на первом месте iPhone, на который приходится почти половина всех сделок, на втором – Samsung.

Третье и четвертое место занимают китайские бренды Huawei и Xiaomi, которые в 2019 году продемонстрировали максимальный рост продаж (на 124% и 60% соответственно). В целом по стране в 2019 году на сайте Авито было куплено 2,04 млн телефонов – это на 12% больше, чем в прошлом году. В 2019 году в Иркутске средняя цена смартфона на вторичном рынке составила около 10 500 рублей, что на 5,1% больше, чем в 2018 году.

Самыми продаваемыми мобильными телефонами в городе по итогу года вновь оказались iPhone.

Средняя стоимость которых составляет чуть более 14 600 рублей. По сравнению с 2018 годом они стали доступнее на 3,2%. Второе место по доле продаж за год по-прежнему занимает Samsung со средней ценой около 11 200 рублей (+9,8% за год).

Смартфоны Huawei, которые заняли третью строчку рейтинга, в 2019 году стали дешевле на 1,1%. В среднем телефоны этого бренда стоят около 8 900 рублей. Самый большой рост цены в топ-10 зафиксирован у Nokia (+42,6% за год). Больше всего снизилась цена на Lenovo: эта марка стала доступнее на 23,1%.

Наибольший рост продаж в 2019 году продемонстрировали два китайских бренда – Huawei и Xiaomi: 124% и почти на 60% соответственно. А самое большое снижение продаж в топ-10 показал бренд Lenovo – на 57,1%.

Самыми доступными на рынке города оказались смартфоны Siemens (средняя цена 1 000 рублей), а также устройства марок Texet и Explay (по 1 000 рублей). Однако жители Иркутска предпочитают устройства с лучшим функционалом: доля продаж каждого из самых бюджетных брендов в целом по городу не превышает 1% от общего уровня. Самые дорогие смартфоны – как и в прошлом году, Vertu (в среднем 23 000 рублей).