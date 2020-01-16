Иркутские школы готовы обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальных классов

Иркутские школы готовы обеспечить бесплатным горячим питанием учеников младших классов. В большинстве учебных заведений есть пищеблоки, необходимое оборудование. Рассказали в администрации города комментируя послание президента Федеральному собранию. Владимир Путин сказал, что бесплатное питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.

МУП «Комбинат питания Иркутска» обслуживает 72 школы и 152 детских сада областного центра. Цикличное меню составляется в сотрудничестве с городским департаментом образования и родительским активом. На предприятии ведется постоянный контроль качества выпускаемой продукции, обновляется материально–техническая база. Кроме того, родители непосредственно принимают участие в разработке школьного меню. Сегодня комбинат питания выпускает более 70 видов продукции для учреждений образования.