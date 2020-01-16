Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономки

Об этом кандидат на пост премьера рассказал на заседании «Единой России». Видео с обращением есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой.

В своем обращение Михаил Мишустин сказал о том, что необходимо заниматься институциональными реформами, реформами управления и информационными технологиями.

Также он сказал и об общении с бизнесом: «Самое важное – снять барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, во всяком случае, серьезно поговорить с бизнесом».

Не оставил кандидат без внимания и нацпроекты. Их кандидат назвал хорошим инструментом для достижения всех этих целей, в том и числе и для роста ВВП. Надо заниматься их инвентаризацией и опираться на регионы, добавил он.