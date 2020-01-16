Иркутск занял 3 место в рейтинге городов по росту цен на вторичное жильё

С декабря 2018 по декабрь 2019 года средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья по России выросла на 4,4% с 43 129 до 45 003 руб. Об этом сообщает Domofond.ru.

Иркутск занял 3 место в рейтинге городов по росту цен на вторичное жильё, за год цены в столице Приангарья увеличились на 11,4%.

Больше других, на 7,5%, выросли цены на двухкомнатные квартиры: с 2 000 000 до 2 149 987 руб. В меньшей степени подорожали «однушки». Они прибавили в цене 6,3%: если в конце 2018 года средняя стоимость однокомнатной квартиры составляла 1 580 002 руб., то в декабре 2019-го — 1 680 024. Трехкомнатные квартиры подорожали меньше других. За год они прибавили в цене всего 3,7%, при этом средняя стоимость предложения составила 2 800 000 руб. за объект.

Из 78 городов, данные по которым вошли в исследование, рост цен на вторичное жилье отмечен в 75. Первое место рейтинга занял Новокузнецк: здесь стоимость квадратного метра выросла на 13,7%, с 33 930 до 38 569 руб. Второе место у подмосковного Подольска с ростом 11,9%, с 84 353 до 94 430 руб./кв. м. На третьей позиции — Иркутск. Город незначительно, на полпроцента, отстал по темпам роста цен от Подольска. За год «квадрат» на вторичном рынке в Иркутске подорожал с 57 581 до 64 117 руб.