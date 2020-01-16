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Плесень и кишечную палочку обнаружило Роскачество в черном перце

16 января 2020

Роскачество протестировало черный молотый перец 30 брендов по цене от 27 до 550 рублей за 100 граммов. Ни один из них  не может на Знак качества. В ряде товаров эксперты выявили нарушения по микробиологическим показателям. Об этом сообщает «Российская газета». 

В продукции 9 брендов нашли мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы и другие бактерии. В четырех - плесень, в трех - бактерии группы кишечной палочки и одной - сульфитредуцирующие клостридии. В пряностях некоторых брендов было сразу несколько нарушений.

Кроме того, выяснилось, что часть черного перца - от 6 производителей разбавили посторонними ингредиентами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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