Плесень и кишечную палочку обнаружило Роскачество в черном перце

Роскачество протестировало черный молотый перец 30 брендов по цене от 27 до 550 рублей за 100 граммов. Ни один из них не может на Знак качества. В ряде товаров эксперты выявили нарушения по микробиологическим показателям. Об этом сообщает «Российская газета».

В продукции 9 брендов нашли мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы и другие бактерии. В четырех - плесень, в трех - бактерии группы кишечной палочки и одной - сульфитредуцирующие клостридии. В пряностях некоторых брендов было сразу несколько нарушений.

Кроме того, выяснилось, что часть черного перца - от 6 производителей разбавили посторонними ингредиентами.