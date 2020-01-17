В Госдуме пересмотрят закон о противодействии коррупции в отношении бизнеса

Согласно законопроекту, зачисление или возврат денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым только в случае, если человек уже был за это судим. Сообщается на сайте ГД.

Учредители, руководители и работники компаний не должны подпадать под уголовную ответственность только в силу организационно-штатной структуры организации. Уголовная ответственность наступит только в том случае, если такая организация создана специально для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

В конце минувшего года законопроект внес на рассмотрение палаты Президент России Владимир Путин. Депутаты поддержали положительное заключение по законопроекту и рекомендовали принять его в первом чтении.

Представляя поправки, Председатель Комитета Василий Пискарев отметил, что «сейчас принципиально важно обеспечить благоприятный климат для развития экономики».

Он рассказал, что предложенные поправки существенно ослабляют уголовное преследование по пяти составам УК РФ, затрагивающим сферы экономики (ст. 193 УК РФ о невозвращении валютной выручки из‑за рубежа).

«В связи с тем, что сегодня существуют серьезные санкции против России, такие нарушения могут возникать именно по независящей от компании причине», — подчеркнул Председатель Комитета.