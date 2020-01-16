Участие в разработке программы переселения из аварийных частных домов в зоне затопления примет фонд содействия реформированию ЖКХ

Региональная программа переселения граждан из индивидуальных домов, пострадавших от затопления в Иркутской области, и находящихся в аварийном состоянии, будет разработана совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Нам необходима помощь профессионалов в объективной оценке состояния домов как в зоне ЧС, так и в зоне подтопления грунтовых вод. Ошибки здесь недопустимы. Главная задача – переселение людей, - подчеркнул врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Согласно законодательству, в программу, финансируемую с участием средств Фонда ЖКХ, могут быть включены только многоквартирные дома. Тем не менее, специалисты госкорпорации окажут всестороннюю консультационную и методическую поддержку в разработке целевой региональной программы переселения граждан из аварийных индивидуальных домов. На следующей неделе в Иркутскую область выедет группа специалистов госкорпорации под руководством первого заместителя генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина.

Также Игорь Кобзев и директор государственной корпорации — фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин обсудили вопросы, связанные с программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таким до 1 января 2017 года, проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и модернизацией систем коммунальной инфраструктуры.

По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда», в Иркутской области с 2019 года по 1 сентября 2025 года из 1 053 аварийных домов общей площадью 397,83 тыс.кв.м. необходимо переселить 22,53 тыс. человек. Общая стоимость программных мероприятий - 14,65 млрд рублей, в том числе потребность в средствах Фонда ЖКХ составляет 13,19 млрд рублей, софинансирование за счет субъекта РФ и муниципальных образований - 1,46 млрд рублей.