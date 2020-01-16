В Иркутске появится новый автобусный маршрут

В Иркутске с 20 января начнет работать регулярный автобусный маршрут № 17 «м/р Солнечный – ул. Волжская – м/р Солнечный». Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Путь следования: ул. Байкальская, ул. Ржанова, пр-т им. Жукова, ул. Байкальская, пр-т им. Жукова, ул. Ржанова, ул. Байкальская.

Остановки: м/р Солнечный («Море солнца»), Гормолкомбинат, Исток, Школа №22, Лодочная, пристань Ракета, Гимназия №25, ДКЦ «Дружба», Стомклиника, ДКЦ «Дружба», пр. им. Г.К. Жукова, Релейный завод, м/р Байкальский, Лисиха, ул. Цимлянская, ул. Волжская (в центр), ул. Волжская (из центра), ул. Цимлянская, Лисиха, м/р Байкальский, пр. им. Г.К. Жукова, ДКЦ «Дружба», Стомклиника, Исток, м/р Солнечный (ЖК «Море солнца»).

На маршруте будут работать два автобуса малого класса. Интервал движения в часы пик составит 30 минут. Маршрут вводится по многочисленным обращениям жителей микрорайона Солнечный.