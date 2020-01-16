Экономика перемен в России

Наиболее распространенной точкой зрения является то, что отставка правительства вызвана якобы ужасным экономическим провалом. Однако это далеко не так, уверен Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

– И дело здесь не только в инфляции в 3,5% или безработице в 4,6-4,7%. Индекс МосБиржи обновил исторические максимумы, превысив 3000 пунктов, дивиденды российских компаний бьют рекорды. Рубль по итогам 2019 года оказался одной из самых сильных валют в мире, и если бы не бюджетное правило, укрепился бы значительно больше.

Запущены «Сила Сибири» и «Турецкий поток». Газопровод «Северный поток – 2» будет введен в текущем году. На «неуд» работа кабинета Медведева точно не тянет. Другое дело, что без ротации кадров развитие России вряд ли возможно.

Демография – действительно главная проблема и угроза для Российской Федерации. Напомним, суверенный экономический центр силы это минимум 200 млн потребителей. Разговоры о русском миллиарде оставим популистам и националистам. У них много оригинальных идей на данный счет. Например, запретить выезд за рубеж барышням, которые не родили двоих детей. Радикально проблему решить в рамках границ Российской Федерации нельзя. Единственный выход – это формирование конфедерации в рамках Евразийского Союза с общей валютой, внешней и оборонной политикой. Злые языки говорят, что именно данный вариант Буш старший предлагал Горбачеву и Ельцину. Но, как мы знаем, Борис Николаевич выбрал другой сценарий.

С экономической линией нового правительства ясности нет. Пока наши мысли, которые надо рассматривать, как здоровую критику, следующие. Деньги по материнскому капиталу простимулируют рождаемость в первую очередь в не самых благополучных семьях, что чревато ростом социальных проблем, ростом нагрузки на систему образования, здравоохранения, соцобеспечения и пенсионный фонд. В перспективе также получаем рост доли неквафицированной безработной молодежи. Значительная часть этих средств уйдет на ипотеку, поддержав перегрев цен на жилье и ограничив ресурсы для других типов кредитов. Влияние ипотечного бума на индекс промышленного производства будет достаточно слабым и может создать дополнительные диспропорции в экономике.