Будет ли курс 200 рублей за доллар?

В обозримом будущем курс рубля может достичь 200 руб. за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Соответствующее заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. Россияне помнят три волны девальвации – 1998, 2008 и 2014 годов, напоминает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– В 1998 году девальвация происходила на фоне суверенного дефолта и краха почти всех частных банков. Из крупных банков выжила только «Альфа». И, соответственно, данное высказывание о курсе в 200 руб. за доллар США способно вызвать в лучшем случае беспокойство, а в худшем случае – панику. Так сказать, мелкая экономическая диверсия не больше и не меньше.

На самом деле, если бы не бюджетное правило, то курс доллара был бы сейчас ближе к 50 руб. В пользу рубля комфортные цены на нефть, инфляция в 3,5%, и заход денег в российские акции и облигации. Дивидендная доходность по российским фишкам – 8-10%. На ближайшее время мы ориентируемся на курс 60-62 руб. за доллар.

Что касается фигуры самого Егора Гайдара, его в России вспоминают не добрым словом. Именно при нем гиперинфляция обесценила советские сберкнижки. Прямой вины за гиперинфляцию у Гайдара нет. Михаил Горбачев бездумно печатал деньги, создав огромную диспропорцию между товарной и денежной массой. Однако можно было бы обменять советские сберкнижки на акции сырьевых, электроэнергетических и телекоммуникационных монополий. Но Гайдар и Чубайс выбрали ваучеры.