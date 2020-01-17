В Киренске предприятие погасило долг 1,3 млн рублей по зарплате за 2014 год

Прокуратура Киренского района выявила задолженность у муниципального предприятия «Север» по зарплате перед 52 работниками за 2014 год. Сумма долга составляет более 1,3 млн. рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.

С мая 2015 года предприятие свою деятельность не осуществляло. Его единственным учредителем является администрация Киренского МО. Ликвидационная комиссия меры по погашению задолженности длительное время не принимала.

Прокуратура предъявила иск в Киренский районный суд о понуждении администрации Киренска профинансировать погашение задолженности перед работниками муниципального предприятия..

Сейчас задолженность перед всеми работниками предприятия погашена в полном объеме.